ANZ澳盛銀行新任台灣總經理梁玳偉（David Leong）7月上任，接手前總經理劉宏瑞留下的職務，未來將向澳新銀行香港區執行長陳國榮報告，且此項人事案已獲得金管會同意，因此任命立即生效。

梁玳偉是新加坡澳新銀行企金主管身份來台履新，而他呈報的上司陳國榮亦曾在台灣任職，職位就是梁玳偉現在的台灣總經理。梁玳偉在澳新銀行已工作15年，負責企金業務，在抵台履新之前，曾在澳盛銀行香港、中國大陸和新加坡分行擔任過主管職務；此外，他在加入澳盛銀行之前，曾在渣打銀行、韓國交易銀行、中國貿易及供應鏈公司的主管。

澳盛銀行表示，根據格林威治聯盟研究，澳新銀行在亞洲的關係品質方面連續6年排名第一，在台灣可回溯至1980年。陳國榮對此項人事案表示，澳盛銀行在臺灣發展，為的是協助金融機構和企業客戶管理金融資本，臺灣在先進技術領域處於領先地位，澳盛銀客戶與銀行間有密切往來。

澳盛銀行是台灣外匯市場中的澳幣清算單位，在台灣的發展可回溯至1980年，期間曾因併購荷蘭銀行消金及財富管理業務，而擁有台灣子行執照，及至業務出售給星展銀行，才將子行執行歸還金管會。