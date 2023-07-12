縣府為加速工業區永續轉型發展，成立新竹縣工業園區聯合服務中心，每年舉辦相關論壇活動，今年「新竹縣工業區永續轉型與ESG趨勢分享論壇」12日在暐順國際會議中心登場，邀請碳盤查專家與工業區優良企業進行趨勢分享，針對工業區永續發展與實現ESG價值提供關鍵決策解析，更促進廠商間的交流合作，擴大市場行銷，提升新竹縣產業競爭力。

縣長楊文科表示，新竹縣規畫多個工業區，包含鳳山工業區的19家廠商，已有8家正式進駐營運，還有AI智慧園區、內立工業區、五華工業區等，目前已經完成AI智慧園區及鳳山工業區的開發與招商，預計未來全區營運創造1230億產值，提供6900個工作機會。

楊文科並表示，為了工業區永續發展及未來發展趨勢的論壇，邀請鳳山工業區、五華工業區、內立工業區等廠商參與，分享與探討園區轉型的經驗，對未來ESG的趨勢做分析並找出價值的所在，從廠商經驗中，特別在極端氣候影響下，找出淨零碳排的商機及綠色就業機會，如何讓工業區轉型、朝ESG邁進，非常重要。

此次論壇邀請「永訊智庫」分享「探索GRI國際框架與高效率Ai永續報告生成之應用」，「中國生產力中心查驗證辦公室」分享「企業ESG發展與碳管理與查證實務」，與業界交流環境與產業發展的平衡點和轉型契機，鳳山工業區的「奇鼎科技」和「台灣偉德科技」則分享經營管理轉型之路。

另外，為提升工業區的能見度，現場還有10家企業展示商機合作諮詢與招聘機會，及業者對未來環境保護、社會責任和公司治理目標等願景規畫內容，攜手帶領工業區企業朝向共生共榮的友善環境。