台北市現規定，民眾棄置垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物等，將被處以1200元以上罰鍰。環保局12日表示，8月15日起，棄置垃圾包最低罰鍰將提高到3600元，另有6類行為也從重處罰，像是拋棄煙蒂也開罰3600元。

根據《廢棄物清理法》規定，棄置垃圾包、拋棄菸蒂、違規廣告物等污染行為處1200元以上、6000元以下罰鍰，並依環保署訂定違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則，由地方環保局依污染程度及危害程度裁量6000元以下罰鍰金額。

環保局表示，為遏止違規行為，自8月15日起，針對違規棄置垃圾包行為採從重處罰，最低罰鍰由1200元提高到3600元，同時有6類環境污染行為也將從重處罰，包含拋棄菸蒂、於路旁屋外曝晒堆置有礙衛生整潔之物、違規廣告物、家畜在道路或其他公共場所便溺未清、亂吐檳榔汁渣及污染地面、水溝、牆壁其他土地定著物。

環保局表示，北市推行垃圾費隨袋徵收政策多年，一般廢棄物應以專用垃圾袋盛裝依規排出，但部分民眾為圖一時方便，將家中垃圾隨意棄置於城市角落，造成市容環境髒亂。

為維護市容整潔，環保局每日派員清潔維護、稽查取締違規行為、以移動式攝影機輔助取締等方式，但仍有民眾違規污染環境。為提升執法強度，環保局表示，就違規棄置垃圾包案件，將自8月15日起罰鍰由1200元提高3600元。

環保局表示，北市採垃圾費隨袋徵收政策，以北市14公升專用垃圾袋為例，每個袋子僅需5元，1張罰單裁罰金額為3600元，相當於可購買720個14公升專用垃圾袋，就算每天倒垃圾，也可以用720天，相較之下違規亂丟垃圾包，損失更大，該局呼籲民眾切勿圖一時方便，反而因小失大，得不償失。