《貓》歷久不衰，被譽為四大音樂劇之一。（寬宏提供）

風靡全球40年，被譽為四大音樂劇之一的《貓》，上周在高雄衛武營啟動全台巡演，這周13日至16日，《貓》移師台中中山堂演出，作為全台巡演的第二站。劇中飾演製造魔術把戲魔術貓的演員強尼蘭德爾，以及飾演貓族中最會照顧人的褓母貓的演員艾咪惠特爾，也在演出前搶先與媒體見面，兩位百老匯演員都是第一次在《貓》劇內擔任重要角色，也都是第一次來到台灣，直呼台灣真的太有人情味了！

談到《貓》劇帶給他們最大的挑戰，強尼表示，因為自己在劇中有一段獨舞很需要體力，尤其還需要唱跳兼顧，讓他投入非常多的心力。艾咪則表示，褓母貓在開場時有一大段高音獨唱，讓她需要花很多時間去練習以及熱身暖嗓。此外，艾咪也利用空檔到台中佛像朝聖，深深的對台灣文化感到著迷。

這次來台演出，觀眾給予的熱情反應也非常感動，尤其是許多小朋友觀眾，突破語言隔閡，藉由劇中的舞蹈與歌曲，還有與演員的近距離接觸，同樣愛上《貓》劇，希望台中的劇迷從8歲到80歲，都同樣能一起進入劇場，欣賞這個震撼又經典的演出。

台中演出後，再來將前往桃園和台北，展開共計40場的全台演出，再次打破了百老匯音樂劇在台灣單次的巡迴紀錄，由於演出行程相當緊湊，幕後團隊也是卯足了全力，在許多細節上下了苦功，為的就是確保全台巡演能夠順利進行，希望能讓台灣劇迷們留下令人難忘的回憶。