近日北科資材營學生與熱炒店的「白飯事件」吵得不可開交，未料最終王姓老闆今(12日)宣布7月16日後無限期停業，但幾乎在同一時刻，一名自稱當下用餐者之一的網友發出6點聲明，還原當下過程。

該名北科男學生在Dcard發文「白飯事件」，表明自己是當時的用餐者之一，發出6點聲明還原過程：

1.由於是20多人臨時進餐廳，入店前有詢問店家是否能夠接待，店家同意。

2.餐廳提供約半桶白飯，經詢問後店家表示不會再給。

3.用餐完後在Google評論寫下店家雖白飯免費但有可能不補，為本人真實體驗沒有不妥，如果Google評論需要道德上顧及店家，那意義何在？

4.店家事後投書媒體公審消費者。

5.學校事後帶學生道歉，大多當事學生並非願意。

6.媒體大篇幅轉載衍生亂象。

文末原PO更不滿說「如果有人想體驗店家對用餐評論不滿意，就會被投書媒體或只吃麵不吃飯的話就去吧」。

有北科學生看到後力挺：「如果真的自己沒錯，千萬不要低頭，只要能站得住腳，自然能讓大家支持」、「是否要直接跟店家對質？現在大家都覺得大學生死要飯，殊不知每個人也才吃一碗，吃到飽一詞都說老闆媒體帶風向說的」﹐但也有其他學生疑惑：「為何不跟店家要完整畫面，並請總召跟老闆對質，才能讓更多人信服」、「老闆是真的有叫你們出來談嗎」、「一直急於回應反而才會讓事情加劇」、「感覺無論是老闆還是學生，都還有沒說出來的事實」。