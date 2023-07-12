埔里慈恩社區課後照顧班小朋友表演非洲鼓。（埔里鎮公所提供／楊靜茹南投傳真）

小朋友在慈恩社區教室，學習用茭白荀殼纖維做的手工藝品獲好評。（南投縣議員陳宜君提供／楊靜茹南投傳真）

埔里慈恩社區成為南投縣第3個兒童築夢基地，帶動社區一起關懷兒童，實現幸福夢想。（南投縣政府提供／楊靜茹南投傳真）

中國信託慈善基金會推動「兒少社區陪伴扎根計畫」，南投縣埔里慈恩社區受資助打造兒童築夢基地，12日基金會董事長辜仲諒、南投縣長許淑華、埔里鎮長廖志城等人一起揭牌，未來基金會每年將捐助100萬元，為社區孩子提供課後照顧服務。受助女童張小妹說，她除了學會用茭白荀殼做藝品，她也會幫忙煮菜。

中國信託慈善基金會2015年起深入全台偏鄉，推動「台灣夢-兒少社區陪伴扎根計畫」，埔里鎮慈恩社區通過2年試期，未來獲基金會每年100萬元補助，結合在地社區組織志工，提供弱勢孩童多元陪伴與在地特色課程、營養餐食等照顧服務，建構兒少安全網絡。

辜仲諒、許淑華、廖志城及多名南投縣議員等人在慈恩社區教室，了解孩子們的學習成果，尤其是小朋友利用在地茭白荀殼纖維做的各種手工藝品，獲得好評。現年7歲、即將升國小二年級的張小妹說，她在社區教室學到很多東西，除了手工藝品，爸爸、媽媽若還在忙，她也會幫忙煮菜。

辜仲諒表示，很多父母親到外面打拚，孩子則交給阿公、阿嬤照顧，台灣夢計畫主要幫助需要的家庭，整合地方資源，協助未來的主人翁成長，讓孩子有更好未來，感謝台灣是一個有愛心的地方，也感謝縣府等單位協助，讓台北的企業能和地方連結陪伴孩子築夢。

許淑華說，感謝說衛生福利部連結中信慈善基金會的社會資源，讓社區學子得到更好照顧。慈恩社區在縣府社會及勞動處輔導下揭牌，未來每年獲100萬元補助，成為南投市營南社區、竹山中崎社區之後，南投縣第3個兒童築夢基地，帶動社區一起關懷兒童，實現幸福夢想。