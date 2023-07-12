台中市中山堂冷氣設備老舊，民眾反映觀演太熱，緊急加裝水冷扇等設備，補強冷房效果。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

台中市中山堂冷氣設備老舊，民眾反映觀演太熱，緊急加裝水冷扇等設備，補強冷房效果。（台中市文化局提供／陳淑芬台中傳真）

近來高溫，已30年歷史的台中市中山堂的冷氣效能不足，多次遭民眾反映觀看演出時太悶熱。台中市文化局12日表示，因空調設備耗損，已加裝移動式水冷扇，並在演出前至少2小時開啟，可有效降低場內溫度1至2度。此外，已規畫明年閉館進行改善空調工程。

中山堂自1989年開館至今已30多年，當年規畫的空調設計已老舊、無法滿足現代冷房效能需求，加上入夏高溫酷熱，每逢演出滿場時，不少民眾反映「冷氣壞掉」，2樓觀眾席區觀演環境太悶熱，要求修繕。

台中市文化局指出，冷氣設備是老舊，而非損壞，中山堂每年約有15萬人次進場、年均演出140餘場，使用天數超過230日，30多年的空調設備全年頻繁運轉造成耗損，冷房效能逐年降低，需做全面系統性修檢。

不過，今年7月至9月盛暑期間已安排多場中大型表演活動。文化局指出，為維持觀演舒適度，已加裝移動式水冷扇9座、靜音風扇及循環扇數台，在演出至少2小時前啟動，可有效降低場內溫度1至2度，補強冷房效果。此外，已規畫明年閉館進行空調改善工程，打造舒適友善的觀賞藝文表演環境。