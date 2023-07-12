女子標槍選手朱品薰在曼谷亞洲錦標賽以50.87公尺成績獲得第十名。(中華田協提供／黃邱倫曼谷傳真)

亞洲田徑錦標賽女子標槍決賽，中華隊派出朱品薰與蘇昭綺兩位選手參賽，朱品薰在前三擲最佳成績僅50.87公尺沒能晉級決賽，第十名收場。蘇昭綺以51.91公尺晉級。後三擲決賽蘇昭綺再接再厲，最終以52.74公尺獲得第七名。

第三次參加國際賽的朱品薰，賽後笑稱自己是所有選手當中最瘦小的，賽前兩周在薛教練的要求下修正助跑動作，每天練習到現在都很害怕聽到這兩個字，但能擲出超過50公尺成績已算滿意了。

首次參加國際賽的蘇昭綺，6月下旬在得知即將取得教師證之後懸著的一顆星終於踏實，「薛教練告訴我賽前可以觀摩其他選手的動作，正式比賽就得屏除一切雜念，6次試擲5次成功，最後一次52.74公尺在國際賽留下屬於自己的紀錄。」

對於未來規畫，蘇昭綺表示，「短時間內希望能兼顧選手與教師身分，等到運動員生涯退休後才正式轉換成教練，畢竟目前還有國手夢，期盼能在國際舞台上繼續擲出好成績。」