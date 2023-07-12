女星歐陽娜娜是人氣星二代，憑藉著精緻五官以及精湛的大提琴技藝，擁有不少粉絲支持。而她除了專注在發展事業，忙碌之餘也用心經營社群，其中可見到除了與工作相關的宣傳外，也有不少玩樂的生活點滴，不過她近期現蹤於巴黎，曬出的照片中卻有一張「亂髮紛飛」照，讓網友看了評價兩極。

歐陽娜娜近期因工作飛往巴黎參與品牌活動，而在工作之餘，也抓緊時間在當地快閃旅遊，並曬出多則貼文及不少照片與網友們分享，其中更寫下：「我的極限40小時之旅」、「巴黎的最後一篇文章！！我保證。」字句中展現相當俏皮的口吻。

此外，在相關畫面中，可見到歐陽娜娜身穿短版背心及藍色牛仔褲，在巴黎街頭各處擺拍、玩樂的模樣，而在多張相片中，歐陽娜娜保養有方的肌膚以及小巧甜美的五官也在鏡頭前大方展現，讓網友們看得過癮。然而，或因玩得太快樂、又或因當地風大，其中一張照片裡的歐陽娜娜，竟呈現「亂髮紛飛」的模樣，更看似變成「頭頂著鳥窩」的造型，一時引發兩極討論。

貼文PO出後，短短時間內便吸引逾14萬名粉絲按讚分享，更釣出鄧紫棋留言：「想念你美美的！保持快樂。」不過，也有網友們留言評論她頭髮紛飛的照片，指出：「這是誰啊！直接玩瘋了，玩到髮型都亂了」、「你還好嗎」、「修圖呢？」等字句。對此，歐陽娜娜也展現高EQ的回覆：「我喜歡我飛舞的頭髮。」