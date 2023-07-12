美國現代史上惡名昭彰的「曼森家族」追隨者之一，也曾在50年前行兇殺人的女成員萊絲莉•范•豪登 (Leslie Van Houten)，在星期二從加州監獄釋放，是曼森家族唯一獲釋的成員。

CNN報導，加州監獄懲教與康復部發言人瑪麗•西梅內斯 (Mary Xjimenez) 表示，范豪登已通過專家組審核，將在未來三年接受假釋後監督。最長期限3年，一年後將返回法院評估。

范豪登現年 73多歲，19 歲時遇見了曼森，加入他的莊園，之後成為「曼森家族」兇殘邪教組織的成員，也參與了1969年的8月8日至9日的洛杉磯名人社區的大屠殺。因此范豪登當然是殺人兇手，但她是否也是邪教受害者?

美聯社報導，1969 年8月8日，查爾斯•曼森 (Charles Manson) 派出自己的年輕信徒到洛衫磯，發動了一場針對名人社區的殺戮，總計犯下9起謀殺案，令洛杉磯陷入恐慌。這些殺戮仍然銘刻在美國人的意識中。

最著名的受害者是好萊塢女明星莎朗•蒂 (Sharon Tate)，曼森家族成員闖入她家，刺傷、毆打並槍殺了這位年輕女演員，屋內的其他4位朋友，包括造型師傑•塞布林 (Jay Sebring)、咖啡師艾比蓋兒•福爾格 (Abigail Folger)、和劇沃伊切赫•弗萊科夫斯基(Wojciech Frykowski)，還有一名更年輕的朋友史蒂文•帕倫特(Steven Parent)。其實莎朗•蒂當時懷有身孕，算起來死者共有6人。

隔天，曼森帶著包括范豪登在內的追隨者，佔領商人拉比安卡(Leno LaBianca)的家，並他與的妻子羅絲瑪麗(Rosemary)綑綁起來，再叫其他信徒殺了他們。隨後，曼森和他的追隨者還在不相關的襲擊中，殺死了另外兩人，音樂老師欣曼(Gary Hinman)和好萊塢特技演員謝伊(Donald “Shorty” Shea )，謝伊的遺體直到8年後才被找到。

加州州長發言人表示，曼森邪教犯下這些殘酷罪行的50多年後，受害者家屬和所有加州人仍然感受到影響。因此紐森州長(Gavin Newsom)不支持假釋，他自上任以來，也3度撤銷了范豪登女士的假釋申請。

「但這一次州長不會採取進一步行動，因為再上訴的努力不太可能成功。」

對此，造型師塞布林的姪子迪馬利亞(Anthony DiMaria)表示，他們反對州長選擇不上訴的做法。他說：「我當然尊重州長和司法部長的決定，但我們的家人強烈反對他們不提出上訴的做法。」。

范豪登的律師泰特羅 (Nancy Tetreault)說：「她的當事人已經接受了課程來面對自己的所作所為，為自己的所作所為承擔責任。她在監獄中接受了40 年的心理評估，都表現良好。」

泰特羅強調，「一切依法律規定，如果她符合標準，她就有權獲得假釋，而標準是她不再對社會構成危險。」

「我並不是想證明范豪登無辜，而是強調她已經承擔了對犯罪的全部責任。」

范豪登曾經是一位花季少女，是高中拉拉隊成員，還當過返校日公主，然而14歲時遭遇父母離婚，她的生活就迅速崩潰。她開始放棄自己，吸毒，亂搞並懷孕，之後她流產，胎兒埋在自家的後院。

范豪登離家出走，聽到人們在說洛杉磯郊區有個自由農場，也就曼森家族。當時曼森家族拍了幾個所謂的藝術電影，錄過幾個稱為歌的唱片，對外形象是當時相當流行的前衛藝術團體。曼森農場大約100名追隨者，他們都對查爾斯曼森唯命是從，在那裡建立了所謂的「家族」。

入獄後的范豪登，在監獄中獲得心理諮詢學的學士和碩士學位，並組織監獄內部的諮詢，來幫助獄友心理康復。她表現良好，多次被建議假釋。她是加害人? 還是受害人? 該不該釋放? 相關的爭議還將持續一段時間。