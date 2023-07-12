據外媒報導，著有《生命中不能承受之輕》、《不巧》、《生活在他方》等書的知名作家米蘭．昆德拉，於法國當地11日於巴黎過世，享耆壽94歲。

米蘭．昆德拉於1929年出生於捷克斯洛伐克市布爾諾，曾參與了1968年「布拉格之春」的改革運動，他的第一部作品《玩笑》亦極力諷刺共產主義的極權統治，使得其作品在1989年天鵝絨革命前於捷克長期被禁。1975年他流亡至法國定居。

在被流放40年後，2019年11月28日米蘭．昆德拉又重新獲得捷克共和國的公民身份，但他曾在受訪時稱自己是法國作家，作品應歸為法國文學。國際文壇曾言他多次獲諾貝爾文學獎提名，雖至今未曾得到諾獎，但一生已獲多個文學獎肯定，包括2020年的卡夫卡文學獎。

《生命中不能承受之輕》曾被譽為每個人一生中必讀書單之一，但米蘭．昆德拉卻十分低調地在1984年完成此書的隔年，就決定不再接受採訪，也不公開露面，從此隱身在作品之後。在《生命中不能承受之輕》被改編成電影之後，他也再不允許自己任何一本小說被翻拍。

米蘭．昆德拉唯一的一部紀錄片《米蘭昆德拉：從玩笑到無謂的盛宴》在2021年上映，然而因牽涉派系政治等因素，在其母國捷克引起了不少批評，不過最終他的紀念館在今年初於布爾諾落成，也算是他與母國的和解。該記錄片今年6月才在台上映，允晨文化發行人廖志峰便直言看完後「像是沒有準備地上了一堂文學課」。

廖志峰指出自己大學時第一次讀米蘭．昆德拉是林白版的《笑忘書》，「對台灣當時的文青而言，他具有啟蒙和宗師的地位」，廖志峰認為其作品代表的衝撞聲音，與台灣社會對傷痕文學、鐵幕壓抑的關注相呼應。除了《笑忘書》、《生命中不能承受之輕》，廖志峰對於收錄在《當代東歐文學選》中的一篇〈愛德華與上帝〉也印象深刻，描寫主人公的情欲交戰「分界點在肚臍。肚臍以上屬於上帝，肚臍以下屬於人」多可見其對社會、宗教的諷刺。

「他說他的每一篇小說都是一個探問，我想這也是他的小說何以如此深刻和耐人尋味的地方。」廖志峰指出，米蘭．昆德拉作品對遺忘、背叛、媚俗的討論，有其文本厚度及哲思，值得反覆重讀和細思。