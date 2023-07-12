巴拉圭總統當選人貝尼亞率候任外交部長、總統府秘書長、工商部長及財政部長拜訪經濟部，經濟部長王美花出面接見，雙方就台巴產業政策合作意向書(LOI)執行進展，以及臺巴經濟合作協定(ECA)執行成果等議題交換意見。我方表示，已把食品加工、紡織成衣及新能源三項，列為兩國產業合作優先領域。

王美花強調，第21屆台巴經濟合作會議於2022年3月31日在台召開，雙方於會中簽署「臺巴產業政策合作意向書(LOI)」，以5年期執行對巴國的經濟發展政策顧問計畫，協助巴國強化其產業發展政策。

經濟部於會中簡報目前執行進展，提出食品加工、紡織成衣及新能源(含電巴、氫能與電力)等作為鏈結台巴產業合作之優先領域，我部分廠商已表達投資意願，目前正進一步瞭解相關投資規範與考察投資環境。

貝尼亞回應，巴拉圭政治穩定、財政健全，且其農牧產品及天然資源豐富，年輕勞動力充足且工資低廉，水電及土地資源充沛成本低廉，並緊鄰巴西及阿根廷等重要市場，盼能加速與台灣的經濟合作進程，吸引更多廠商前往巴拉圭投資，例如在汽車零組件、食品加工、紡織及農產品等產業，可以巴拉圭為基地，銷售至南方共同市場(MERCOSUR)及中南美洲地區。

我方表達，台巴ECA自2018年生效迄今，雙邊貿易總額由2017年7573萬美元增加至2022年2.5億美元，大幅成長234％。巴國冷凍牛肉輸台從2017年6900公噸，增至2022年3.6萬公噸，名列我國第2大進口來源國，巴國冷凍牛肉在我國連鎖超市(如家樂福、台糖等)及餐廳販售，也製作成牛肉泡麵、滷味禮盒等產品。