檢警在去年9月偵辦詐騙集團案件時，發現主謀招募人頭擔任虛設行號負責人，吸引受害者投資，並利用企業網銀可大筆轉帳特性，把騙來的錢用層層線上轉匯的手法，再提領現金轉換為虛擬貨幣，製造金流斷點，逃避檢警追緝。國民黨立委鄭麗文指出，詐騙手法日新月異，甚至勾結銀行行員犯案，據業界人士透露，現在人頭帳戶收購價已經喊到每本40萬元了。直批蔡政府只會喊口號打詐，但2022詐騙案竟比2021暴增近2成。

「詐騙有多猖獗？詐騙成本隨著物價上漲，人頭帳戶也跟著漲價！」鄭麗文今(12日)在臉書發文指出，銀行行員勾結詐騙集團，詐騙一條龍已有65人受害！根據檢警調查，聯邦銀行通化分行張姓經理與滕姓理財主管涉嫌協助詐騙集團洗錢及移轉資金，而且處理金流高達5000萬元！這兩位銀行主管和詐團合作不到1個月就進帳數十萬，11日通通遭羈押禁見。「到處都是詐騙，只有政府還在睡？有外役監，沒在怕？」

鄭麗文提到，在金管會召開的國銀總經理會議上，台北富邦銀行金融安全部副總經理蔡佩玲說：「現在一本人頭帳戶的收購價，已經喊到每本40萬元了！」打詐辦公室花13億，然後又做了什麼？再根據警政署詐欺案件統計，去年的詐欺案件更是月月都破千件！

鄭麗文強調，2022年詐欺案件發生數：1月2065件、2月1717件、3月2138件、4月2159件、5月2938件、6月2170件、7月2836件、8月2621件、9月2445件、10月2673件、11月2701件、12月3046件。一整年下來29509件！相較於2021年24724件還增加了近五千件！政府不是有165防詐騙專線？不是還成立了打詐國家隊？結果詐騙越來越多？有沒有搞錯咧？

鄭麗文質疑，蔡英文10日視察刑事局的時候，不是還針對詐騙說：「隨著科技進步，詐騙手法日新月異，嚴重影響國人生活」，提出「打詐6不」嗎？要不要提出打詐60不？看會不會比較有用？詐欺案件年年增加，蔡政府真的敢說打詐有感嗎？

鄭麗文直批，陳建仁口號講得很好聽，「三減」讓國人享受到沒有詐騙危害的美好社會，結果？人民天天都在做惡夢！凌晨被加入詐騙投資群組訊息叮咚響，搞得大家不勝其擾！民怨一直在升高，但是除了砸大錢成立打詐國家隊、大內宣喊口號，成效在哪？銀行都變成詐騙團伙了，笑死！「新世代打擊詐欺策略行動綱領1點5版，名字夠長，但效益...」。