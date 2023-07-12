SOGO忠孝館Panasonic變頻冷暖分離式冷氣，適用3至5坪，3萬9400元。（SOGO提供）

新光三越台北信義新天地觀察，近期空調品牌以LG銷售最好。（新光三越提供）

家樂福TECO東元變頻精品一對一分離式冷氣，1萬8900元。（家樂福提供）

家樂福日立HITACHI日立變頻冷暖頂級一對一分離式冷氣，3萬9590元。（家樂福提供）

愛買Panasonic 4至5坪變頻冷暖空調，特價2萬7000元。（愛買提供）

面對夏日酷暑難耐，連帶使百貨、量販賣場的冷氣空調銷售業績成長2成、最高達6成，業者也指出，目前冷氣供貨及安裝皆正常，一般來說從購買到安裝約2至3周左右。且為鼓勵汰換老舊家電，現行節能電器減徵貨物稅優惠再延長2年，原本在今年6月15號截止的節能家電「貨物稅減免優惠」，現在可延長到2025年6月14號，購買符合能源效率，分級為一級或兩級的「冷暖氣機、電冰箱、除溼機」，就可申請退稅，每台可享最高2000元退稅，另還有「住宅家電汰舊換新節能補助」可申請。

SOGO百貨台北店觀察，近期空調銷售較好的品牌有Panasonic、HITACHI、LG等，6月份銷售較去年同期成長2成，在購買喜好方面，一般消費者較青睞變頻、節能、靜音等功能為主，價格帶約落在4至5萬，適合坪數8至10坪。

新光三越台北信義新天地表示，近期空調銷售約較去年同期成長2成，目前以LG銷售最好，因為「冷專」跟「冷暖」差價不大，顧客大多會挑選冷暖機型，其中LG受歡迎主要是內建WIFI功能，手機即可當作遙控器使用，App操作介面也較人性化，吸引消費者買單。

家樂福量販觀察，目前購買到安裝平均7至14天，沒有供貨不足的狀況，且賣場從今年3月起就鼓勵大家先裝空調，加上節能補助發酵，消費者習慣早點買，優惠比較多，5月及6月銷售業績都各成長20％，尤其大金、Panasonic、HITACHI都很受歡迎，變頻功能是基本需求，另現今小家庭為主流，坪數3至5坪的還是最受歡迎。

愛買量販冷氣銷量較去年同期成長6成，最受歡迎有大金、HITACHI及禾聯，消費者偏好購買擁有變頻和一級能效的冷氣款式，熱門價格帶為3萬元左右，即日起至7月25日購買空調全系列，單筆滿5000元現折500元，再送基本安裝。