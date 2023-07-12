去年被富邦悍將在第12輪指名，但林華偉最終決定不簽約，繼續到台灣體大磨練，經過這1年磨練，他再次報名中職季中選秀輪次大躍進，被樂天桃猿在第2輪指名，看到自己的名字出現在大螢幕上，林華偉坦言有點突然，「有想過可能又被富邦再選1次，沒想到是樂天，滿開心的。」

林華偉因為名字讀音與富邦領隊林華韋相近，有了「校長」的綽號，去年穀保家商畢業後就投入選秀，是富邦最後一輪指名，上演「校長指名校長」的情況，但最終球團沒能簽下。

今年林華偉決定再出來選秀，也簽署願意再次被指名同意書，但富邦在首輪指名王念好，第2輪選擇陳聖文，林華偉則被第5順位的桃猿選進，沒能再次留下2人合照。

經過1年磨練，林華偉從第12輪躍升到第2輪，但他認為這次參加選秀不會緊張，反而是對自己更添自信，他認為，在大學的這1年心理層面、球速、控球跟觀念都有進步，「自己最大優勢是先發，局數要能至少到6局。」

林華偉也提到，決定到大學磨練後就抱持著一定要更進步的決心，也因為怕到大學重新開始心理會受創，因此不斷告訴自己不能就此輕易放棄，要繼續磨練自己，「那時候富邦可能對我的手跟表現有質疑，所以想要表現給大家看，不要因為沒被大家看到就覺得很不好，想證明自己。」