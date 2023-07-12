前立委黃國昌與館長陳之漢16日將舉辦凱道遊行，兩大訴求之一是關乎民生的居住正義。黃國昌日前直播時曾指出，前行政院長蘇貞昌在當台北縣長時，發了多少老丙建使用執照。但民進黨新北市議員張錦豪今則在臉書反批黃國昌的家，就是山坡地保育區丙種建築用地，就是老丙建。

民進黨新潮流新北市議員張錦豪今(12日)在臉書發文提到，黃國昌在直播中猛批：「我嗆明的就是講自由跟三立，你們自由背後的瓏山林，那個時候蘇貞昌在當台北縣長的時候，蘇貞昌發了多少老丙建使照給你們？」

「對了，國昌老師你家就是民國79年山坡地蓋的房子！」張錦豪指出，使用執照上註明是「山坡地保育區丙種建築用地」，也就是俗稱的老丙建。當時（民國83年）《水土保持法》尚未通過所以法令寬鬆，核發使照當時是民國79年，縣長是民進黨籍的尤清，合先敘明！「我沒有覺得這是違法！只是覺得你一直提出來，就你家可以，別人家不行？所以我想要提醒一下，最近你總是不斷打臉自己！」

張錦豪提出5件事質疑黃國昌：「你說的種菜畸零地，結果是341坪的違規停車場？你說的媽媽租給鄰居你不知情，結果是在你家180公尺旁每天必經之路？你說的四層樓住家，結果是五層樓加蓋違建？你說的山坡地水土保持很重要，結果兩次坍塌在你土地旁你還敢賺這種黑心錢？你說的蘇貞昌發了多少老丙建使照，結果你家也是老丙建使照？」