客語歌手吉那（中）客串《市井豪門》，演出許仁杰的高中同學，左為羅巧倫。（民視提供）

客家樂團吉那罐子的主唱吉那，日前到民視8點檔《市井豪門》客串演出許仁杰的高中同學，她表示第一次要走進8點檔其實蠻緊張，畢竟要講台語，對話有些不太流利，但很開心可以跟羅巧倫、許仁杰一起對戲，他們是3角戀組合，講完她才說「開玩笑的」，但很驚訝的是3個人都有客家血統，難怪一拍即合，還屢屢被工作人員問「你們真的沒合作過嗎」。

曾獲金曲獎客語最佳女歌手的吉那也在休息室獻唱幾句，許仁杰忍不住加入一起歡唱，一旁的羅巧倫表示「我好像多餘的喔」，吉那也發揮主持功力回說：「妳這個小三，現在才知道妳是多餘的喔！」羅巧倫笑說：「哇噻！本來以為歌手都很客氣，沒想到演起戲來，比誰都還入戲！」但也忍不住誇讚她的歌喉太棒，歌聲太好聽了，演戲也相對自然。

吉那說她可能是有主持外景節目，所以面對鏡頭不陌生，只是走進攝影棚忍不住好奇棚內場景的搭建，加上看到導演在排戲，自己也忍不住看出神，被演員的台詞逗樂笑出聲音，她說這一次來客串演出真的太好玩了，希望劇中的高中同學許仁杰可以常常想到她，這樣她經過常常來體驗演員的身份，也能把自己的母語透過全台灣及海外的觀眾傳播出去。