一名網友在Dcard發文指參加台大第23屆人社營隊，其中，成大外文系教授賴俊雄批判思考課程，竟是實驗「把金魚打成汁」，讓很多人受到驚嚇，該篇po文引發熱議，有網友在臉書力挺，肯定賴教授用意在啟發學生思考生命意義、尊重生命，卻遭斷章取義，賴俊雄也說，事實上，這隻金魚還活得好好的。

賴俊雄下午透過校方發出聲明澄清，實驗目的是希望讓同學思辨生命意義與對生命的態度，啟發學生思考，沒有真的要殺魚，但未能周延顧慮同學的心理壓力與感受，他也表示歉意。

賴俊雄說，當天金魚實驗課程是要激發學生尊重生命，在自願到台前參與實驗的男同學按果汁機前，他以簡報說明此實驗是真實事件，發生在丹麥一個藝術中心，藝術家放置10台有金魚的果汁機，允許觀眾按下按鍵，金魚在瞬間快速轉動中死亡，目的是警醒世人尊重生命，但實驗引起社會譁然，也有動物保護人士告上法院。

然而，法院判決無罪，因金魚瞬間死亡沒有痛苦，且藝術家目的即是試圖「問題化」一般大眾對生命不尊重的「習以為常」態度與價值觀，此事件也上了BBC報導。

實驗進行前，他提醒同學，用果汁機瞬間殺死金魚，在法律上可能「不犯罪」，然而法律標準僅是最低標準，因此才需要建立道德標準，試想，當前台灣社會許多爭議事件，需要何種道德標準才合適？需要更多批判思考、討論與溝通。

賴俊雄說，金魚實驗前也先告知學生與營隊團輔，如不想參與可先離開教室，大約20餘位同學先後離開。他說，其實金魚放進果汁機裡時，助教已先拔掉電源插頭，並沒有意圖殺死金魚，當下也激發許多討論，有人認為不應為了實驗而殺無辜生命，也有人說為什麼不真的插電試驗？賴俊雄當場回應「阿彌陀佛，我是教育者，是來啟發各位思考，不是來殺金魚的」。

賴俊雄表示，討論結束後，20多名學生才回來，這些同學因沒有參與實驗，產生一些誤解，他也對沒有顧慮到這些學生心理壓力及心理狀態，感到抱歉。下課前，他請全班給離開教室20幾位學生掌聲，因這些同學有勇氣選擇傾聽內心感受與聲音，選擇不參與此實驗。