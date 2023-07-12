2023大稻埕夏日節12日施放第2場180秒煙火，截至晚間8時為止，觀賞人數已破3.2萬。北市府在歷經上周交通壅塞後，將警力提升至500名以上，現場工作人員增加到近300人。交通警察大隊表示，除晚間5時至6時30分下班期間，並無車輛擁塞情況，提醒民眾晚間8時起擴大交通管制。

台北市觀傳局主秘蕭君杰表示，已針對上周大稻埕煙火情形檢討，提出數項改善作為，包含增加流動廁所數量、垃圾桶增加至25組、擴大交通管制與增派警力，同時加強現場人潮指引、廣播與人員舉牌，告知民眾應從3號到5號水門進出。

台北市交通警察大隊副大隊長鄭榮安說明，大稻埕煙火施放首日派出400名警力，由於民眾熱烈參與活動，今日加派120名警力，也就是今日有500名以上警察維持活動秩序以及疏導周邊交通。

鄭榮安指出，本周擴大管制範圍，除原本3、4號水門管制車輛進出，水門外主要道路像是環河北路以東、民權西路以南、延平北路以西、忠孝西路以北，預計晚間8時至9時30分開始車輛管制，煙火施放完後，將有警力疏導人潮，重要幹道路況也一併回報應變中心，讓民眾安心來回。

鄭榮安提醒，由於南京西路緊鄰被管制4號水門，請民眾利用3號水門、往南接近鄭州路、市民大道，或北走在民生西路、4號水門疏散。

針對民眾抱怨今日仍有塞車情況，鄭榮安表示，從下午4時半掌握到晚間7時30左右，整體車流量除了下班5時30分到6時30分車流量較大，並沒有其他壅塞狀況，預估到9點半人潮散出、車流正常。

黃姓先生與友人表示，從新北市坐捷運到北門站，走路約半小時都沒有人潮壅擠狀況；黃姓及李姓上班族也說，下班後坐公車來現場，一路上沒有塞車，但由於5號水門開放車輛通行，她們進入大稻埕碼頭時感覺很塞。