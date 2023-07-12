全中教教師團隊解析今年分科測驗生物科題目。（全中教提供／林志成台北傳真）

全國高級中等學校教育產業工會解析，今年分科測驗生物科題目難度適中、鑑別度高，扣合課綱與探究，熟讀課文會有好成績。

全中教表示，生物科多數題目的描述與課綱課程相關，難度不高，但部分題目仔細閱讀、融會貫通方可得分，預估對中段程度的學生具較高的鑑別度。題目所測驗的領域分布均衡，除了生物課程外，也有許多探究與實作課程的考題，考驗考生觀察、實驗設計與數據判讀等科學能力。

特色題方面，全中教說，第15題是時事相關SDGs的時代趨勢，非常有國際觀。第17題的猴痘緊扣生活性的新聞議題。第27題整合2021年諾貝爾獎研究與過敏機制的新觀點，幫助學生建立跨章節﹑跨主題的視野，可看出命題者的用心。實驗題扣合課綱探究精神，閱讀題除測驗閱讀理解能力之外，還同時符合探究與實作的用意。

全中教表示，第15﹑17題是時事題，碳匯及猴痘入題，很創新，預計今年均標將提高。

全國教師會則說，今年生物科試題與去年相比，整體較易，預估分數可能較去年上升。但第4題提到菌根和第36題(A)選項提到多潛能幹細胞，有超綱疑慮。

全教會表示，生物科第15-16、17、44-45題提到永續發展策略的「2050淨零碳排」、猴痘和新冠病毒 ，均和時事有關。第39題為控制組有A和B之區別， 與一般認知的實驗設計中僅有一個對照組有所差異，是創新題。也有題幹敘述不同，但考點相似，例如第8和44題都提到以西方點墨法去分析病毒感染造成DNA結構損壞及蛋白質表現量的關係。

全教會指出，生物科混合題型配分約為12分，除了單選題外，亦包括簡答，例如第36-37題提到植物組織培養，運用植物激素比例的改變對植物組織培養的影響。第38-40題提到鳥類尾羽長度和性擇之關聯，運用圖表分析和邏輯推理能力。整體混合題型設計恰當。

全教會說，第38題為可能有爭議性的題目，因需把圖和表合併分析，但題目敘述不明確，可能導致學生僅單就表進行分析，答案可能會有分歧。

全教會說，生物科試題整體試題中規中矩，雖然總題數然較去年多一題，但是整體文字較去年容易閱讀。今年生態的題型偏少，有點可惜。

補教老師游夏預估，今年生物科雖然比去年簡單，但由於前一科數學甲偏難，考生腦袋已經爆掉，因此生物科僅優秀考生可以明顯提高得分，中後段考生要增加分數不容易。他預估，今年生物科頂標54級分、前標49級分，均比去年提高1級分。