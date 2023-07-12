大陸總理李強今日召開平台企業座談會，稱平台經濟「大有可為」，希望廣大平台持續推動創新突破，更好賦能實體經濟。

據央視新聞，李強表示，平台經濟大有可為，希望廣大平台企業堅定信心向前看，練好內功加油幹，持續推動創新突破，更好賦能實體經濟。積極履行社會責任，加快提升國際競爭力，在引領發展、創造就業、國際競爭中大顯身手。

李強強調，各級政府要著力營造公平競爭的市場環境，完善投資准入、新技術新業務安全評估等政策，健全透明、可預期的常態化監管制度，降低企業合規經營成本，促進行業良性發展。要建立健全與平台企業的常態化溝通交流機制，及時了解企業困難和訴求，完善相關政策和措施，推動平台經濟規範健康持續發展。

座談會上，美團、小紅書、海智在線、貨拉拉、阿里雲、徐工漢雲、抖音、智聯招聘等企業負責人先後發言，拼多多、京東、歐冶雲商、BOSS直聘、航天雲網、卡奧斯等企業負責人提交了書面發言。