陳俋塵、孫睿12日出席活動，互動默契十足。（羅永銘攝）

陳俋塵、孫睿12日出席活動，宣傳新單曲〈天生感應〉並擔任紅心字會公益大使。2人相識多年，高中、大學都就讀同校，個性契合的她們，私下是好閨蜜，陳俋塵去年在澎湖被老公温以飛浪漫求婚，但孫睿今日不滿地抱怨說，自己竟然沒被受邀到求婚現場。

陳俋塵則解釋，因為老公忘記通知到她的好友們，但當天看到老公的精心求婚十分感動，卻也對好姊妹們感到不好意思，只好透過視訊與好友分享喜悅，不過他們去登記結婚時，老公特地邀請她的閨蜜們一起吃飯聚餐。

陳俋塵婚後生活甜蜜幸福，父母也都對她的老公非常滿意，陳媽媽直誇說，「女婿是打著燈籠都找不到的男生」，一家人互動融洽。被問及生子計畫？她笑說，順其自然，目前仍想以事業為主，但老公近來開始不斷暗示她生小孩一事，期待有2人的小寶寶，「他會說『很喜歡小孩、小孩很可愛之類的』」，甚至還會希望小孩不要生肖屬蛇。

孫睿目前單身，談到理想型，她直言，要對她好、外型看的順眼，雖然身邊不乏追求者，但她霸氣說，前提是對方一定要她自己喜歡才可以接受，身邊好友來助攻都是沒有用。

陳俋塵、孫睿熱心公益，得知暑假期間，有許多弱勢家庭的學童少了學校的營養午餐幫助，不僅是有三餐挨餓的問題之外，還有很多缺乏照顧及被疏忽的情形，暖心呼籲，大家可以隨手捐零錢、發票，也可以每月捐款500元給紅心字會，幫助貧困兒童遠離飢餓、健康成長，陪伴弱勢兒童過暑假。