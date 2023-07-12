民眾黨主席柯文哲日前表示，6月訪日時和「自民黨幹事長」會面遭打臉，民眾黨才發聲明指柯見到的是「自民黨參議院幹事長」世耕弘成。對此，民進黨總統參選人賴清德競選辦公室發言人趙怡翔表示，柯文哲姑妄言之的習慣，在國內或有成效，在國際關係上會對國家外交帶來負面影響。

趙怡翔指出，柯文哲7月10日在節目上時稱他日前訪日時見到「自民黨幹事長」，這個「自民黨幹事長」跟他說「台灣沒辦法參加CPTPP，台灣要死那個心」。然而柯文哲這次去日本根本沒有見到自民黨幹事長茂木敏充，而是自民黨參議院幹事長世耕弘成。柯文哲外交風波不斷，有損理念相近盟友的互信關係。

他說，其實先不論名字或頭銜，重點在柯文哲的不當引述。柯文哲說這位日本政要跟他說，「台灣沒辦法參加CPTPP」，但連後續民眾黨自己都澄清對方講的是「有政治問題必須解決」，因此建議台灣現行推動雙邊貿易談判。

趙怡翔說，事實上，這也正是政府努力的方向，無論從與美國簽訂21世紀貿易倡議，到與各CPTPP會員國的遊說與溝通，任何促使台灣多元貿易的機會，都不會放棄。

他並認為，而同時柯文哲引述閉門會談時，也應該先徵詢對方的同意，這是最基本的外交禮儀，也是避免國際誤會或誤解的基本前提。

他還指出，這不是柯文哲首次錯誤引述國際專家的談話內容，包括最近也亂講說葛來儀認為柯「最能溝通中美」立刻被打槍，顯然國內的政治玩法，國際行不通。

趙怡翔表示，柯文哲姑妄言之的習慣，在國內或有成效，使部分群眾認為他逗趣，但在國際關係上，尤其針對重要的國際會面，這樣的做法確實會對國家外交帶來負面影響。這是柯文哲7度的外交風波，但很可惜的，他相信這也不會是最後一次。