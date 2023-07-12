【立綱氣象報報】周休南方水氣北抬 東南部局部陣雨

最近天氣依舊炎熱，午後各地須留意雷陣雨，明（13）日大台北、南部地區及其他山區午後降雨顯著，周六（7/15）受低壓帶影響，東半部、南部整天有雨，預估下周日（7/16）各地降雨機率提高，雨區擴及全台，且熱帶擾動進入南海後，有可能發展成輕度颱風。

氣象局指出，明日沒下雨時各地悶熱，高溫約32到35度，台北市、雲林、台南、高雄、屏東及花蓮局部高溫可能衝破36度，中午前後紫外線偏強，可達過量至危險級。

明日天氣方面，東南部、恆春半島不定時有零星陣雨，不過大部分時間和其他地區一樣晴到多雲，值得注意的是，午後大台北、南部地區及其他山區，有局部短暫雷陣雨，外出仍得記得攜帶雨具。

13日大台北、南部地區、各地山區都要提防午後突如其來的降雨。（圖／氣象局）

氣象局預報員廖經翔表示，周六（7/15）台灣南方的低壓帶北移，南高屏、花蓮、台東等地整天有局部短暫陣雨，其他地區則有午後雷陣雨。下周日（7/16）水氣增加，天氣更不穩定，各地降雨機率偏高，預估這樣的天氣會持續到下周二（7/18）左右。

另外，臉書粉專《天氣風險 WeatherRisk》今日發文指出，目前位於呂宋島東方海面的熱帶擾動，周五到周休假期這段期間西行通過呂宋島進到南海，有機會增強為熱帶性低氣壓或輕度颱風，不過目前還有很大的變數，要持續觀察才會比較準確。