新北市長、國民黨總統參選人侯友宜力拚民調、聲量抬頭，在藍營軍師金溥聰加入操盤後，整體氣勢振奮不少。媒體人韋安指出，侯的三個缺點：不擅自我宣傳、不懂自我辯護、做自己不會演，在金溥聰加入後可直球對決解決，兩人組合的聲量會超過賴清德，可追上柯文哲，有可能創造奇蹟。

「6個月時間剛好！侯、金組合會創奇蹟？」韋安今(12日)在臉書發文表示，長期觀察下來，侯友宜是一個正直、誠信、謙卑、有責任感的。以往，他靠行動、政績贏得人民的肯定和支持。但是投入到2024大選，也曝露出他的一些缺點：一，不擅長自我宣傳。二，不懂得自我辯護。侯確實是古意人，有時澄清外界誤解，會讓其他人受傷，所以他都選擇自己承受。三，堅持做自己不會演。侯很堅持對人要真實、真誠。

韋安指出，幸運的是侯願意三顧茅廬去請金溥聰，他所遇到的問題基本解決了。金會做到：一、把侯友宜的人格特質、內心理念和優秀的工作能力，強力有效的宣傳出來。二、之前被人言辭攻擊或抹黑，金來了就直球對決，不讓選民只聽到一面之詞。讓原本選戰中的破口，被堵住不再失分。三、除了安排侯的媒體活動，金本身的言論就有可看性。未來侯、金言論組合的聲量，一定會超過賴，而且可能追平柯P。

韋安提到，金溥聰說：「我現在最主要讓大家更認識侯友宜，為什麼要支持他，他很正派，他在刑警這麼多年，不抽菸、不打牌、不嚼檳榔、不上夜店、不收賄，這都不用講，這在刑警是不容易的，因為那龍蛇混雜的路線，這也是為什麼他可以從基層一路順利上來，你看民進黨要挖他，要他菁英入黨，他都拒絕，所以他是有原則的人，而且我跟他相處這段時間，我們兩個個性很相像，很直接就是交心。」

金溥聰直言，「他一對一的時候不會那麼拘謹，他可以比較開放講，他這個人的個性，他是老實人，某程度上說刑警是古意人，人家不相信，可是你看他後來做的一路上來，做到市長，從刑事警察局長做到警政署長，做到副市長，再做到市長，他已經有了十幾年的市政經驗，他如果沒有優秀能力、領導能力，他的市政成績不可能評價這麼高，突然之間，怎麼突然之間三個月內，就變成人人覺得他各種負面批評都出來？」

韋安強調，侯、金原本想像不到的可能組合，結果卻成功搭檔合作。從這兩個禮拜侯、金兩人分進合擊的表現來看，創造奇蹟的可能性已經越來越大。