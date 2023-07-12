民眾黨總統參選人柯文哲10日自爆，他在上月訪問日本時「自民黨幹事長」告訴他「台灣沒有辦法參加CPTPP」，引發爭議。前立委郭正亮驚呼這很嚴重，並指出日本政治人物絕不可能會說這種話，柯文哲可能有引述過當，而且是把私下會談的事情拿出來講，「柯文哲自己要節制，外交沒有小事」，可能會影響後續出訪新加坡，還有其他國家告訴他消息的意願。

柯文哲10日表示，訪日的「真正外交」是晚上10時以後，白天官方正式，晚上到自民黨的Club大家把西裝脫掉、領帶拿掉、酒瓶擺好開始談，隨後就講出「自民黨(參議院)幹事長」世耕弘成告訴他，「台灣沒有辦法參加CPTPP」。

郭正亮今(12日)在中天節目《綠也掀桌》先感慨「柯文哲那個嘴巴哦」，並指出民眾對於總統嘴巴的要求會比市長還高，2014年選市長時柯也講了一堆錯誤的話，雖然這種話講了大家會覺得「這很柯文哲」，但還是會因此失分。

郭正亮表示，柯文哲比「北流太監說」更嚴重的失言，就是談日本這一題，就算是搞錯自民黨幹事長和自民黨參議院幹事長，「請問參議院幹事長有允許你講出去嗎?這是外交耶」。

郭正亮說他曾經接觸過日本政界人物，不認為他們會這樣講話，頂多會說「台灣應該努力，但CPTPP不是日本能決定，日本會支持台灣，但其他國家沒有把握」，日本一定會講台灣要自己努力，但就講到這裡，「怎麼可能會說『台灣不可能參加CPTPP』！」郭正亮斷言，「不可能啦，政治人物不可能這樣講話」，是對別的國家講話，怎麼可能會說到這麼絕。

主持人說，柯文哲不只是引述錯誤的日本政界人士，這些私下談話也不該講出來。郭正亮補充，柯文哲可能還有「引述過當」的問題，這都會有影響，不能小看這種事，像之後柯還要訪問新加坡，星國會很在意這些事情，美國對外交也是非常嚴謹。

郭正亮表示，如果有人把新加坡、美國私底下告訴他的事情，拿到外面去講，下一次很可能就見不到了，上軌道的國家對於這種事情都很忌諱，不只新加坡、美國，還有中國大陸也是，不可能會讓人把檯面下的談話拿到檯面上講。

郭正亮提到，柯文哲講中國大陸的台辦問他要不要選總統，也是柯自己拿出來講，陸方從來都沒有講過，「柯文哲自己要節制，外交沒有小事，嘴巴大有時候無所謂，但這是外交」，台灣的外交很困難，輕則影響到自己出訪，嚴重還會影響到其他國家願不願意告訴他消息。