國民黨總統參選人侯友宜民調持續落後，甚至黨內傳出有「換侯」聲音。侯友宜競辦執行長金溥聰11日表示，有些人打著愛黨、為黨未來的大旗，但明眼人都看出來，「背後動機不單純」；他直言，這些人就是「製造分化、居心叵測」，要把全代會鬧得很難看。而近日有一份最新的網路民調指出，對於是否支持金溥聰的言論，有74％的民眾「支持鄭麗文」，僅有26％的民眾「支持金溥聰」，引發討論。

YouTube頻道《中天電視》12日對於「國民黨立委鄭麗文多次表達換侯還來得及，侯友宜競辦執行長金溥聰點名鄭麗文『製造分化、居心叵測』，您支持金溥聰還是鄭麗文？」進行了網路民調，截至12日21時，已有5萬人進行投票，有74％的民眾認為「支持鄭麗文」、有26％的民眾認為「支持金溥聰」。

參與投票的網友也紛紛留言表示「黨中央應該將所有參選的立委們常聚在一起,好好傾聽、溝通、安心，才能讓小雞們立委有目標、有信心打一場漂亮勝選戰」、「務必聆聽基層的聲音，才能轉敗為勝！」、「以為5月推出的是最強母雞，沒想到才一個月，竟搞到是全黨救母雞的局面，真是跌破許多當初跳出來強烈支持侯的人的眼鏡。現在換誰上都是跳坑，反而想看侯繼續選到底，選贏，那就佩服侯，大家樂觀其成」、「國民黨要清楚事實勝於雄辯，當下之急舉辦一場最有義意的辯論會選出民意最高總統侯選人！」。