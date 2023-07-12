▲基隆市安樂區某社區驚傳情殺命案，男子疑似爭執持刀殺死女友。（徐佑昇攝）

▲陳姓男子疑似與受害人劉姓女子為前男女朋友，劉女打算把東西搬離兩人租屋處，疑似起口角衝突，陳男憤而持刀行凶導致劉女傷重不治。圖為警方封鎖現場調查。（民眾提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市安樂區12日下午在基金一路的某社區驚傳命案，一名女子疑似與前男友起爭執遭持刀砍死，警方接獲通報後，即刻到場逮捕兇嫌，並封鎖現場調查。據了解，疑似是被害人劉姓女子欲將個人物品搬離兩人租屋處時，與陳姓男子起衝突，陳男竟持刀行凶致死。而由於移送基隆地檢署時間較晚，檢方表示明日將再行複訊。

基隆市警局表示，12日下午1時許接獲報案，報案人表示安樂區某社區民宅內有男女糾紛案件，請警方協助到場處理。而員警趕赴現場後，見46歲陳姓男子前來開門，並赫然發現被害人47歲的劉姓女子已倒臥於室內地上血泊中，經緊急通報救護人員到場急救後，仍已無生命跡象。

據了解，被害人劉女與陳男原為男女朋友，而後分手。本日劉女在女性友人陪同下，打算要去當初和陳男的租屋處搬走自己的私人物品。

劉女抵達社區門口後，先示意女性友人在樓下等，其自行上去處理即可。然劉女上樓後，疑似撞見陳男，雙方不知是否因分手或其他原因發生口角爭執，未料陳男竟憤而持菜刀攻擊劉女。

而陪同劉女前往的女性友人因等候許久未見下樓，聯絡也毫無回音，懷疑其恐與陳男發生爭執而遭遇不測，便即刻聯繫警方協助。

警方到場後，與劉女友人共同上樓，並要求陳男開門。只見陳男開門後表情嚴肅，並驚見劉女早已倒臥在室內地板，明顯已無生命跡象，雖立即聯繫救護人員前來搶救，但仍回天乏術。

警方當下逮補陳男並立即封鎖現場，將陳男帶回基隆市警局第四分局初步調查製作筆錄後，再移送地檢署複訊。而承辦檢察官表示由於時間已較晚，將明日再行訊問。至於詳細案件經過，還有待檢方後續進一步調查釐清。