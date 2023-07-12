台美21世紀貿易倡議首批協定甫於6月1日簽署，針對立法院將於近期召開臨時會，在野黨團呼籲將查照改為審查案並進行朝野協商，行政院經貿辦12日指出，近期已與相關部會積極備戰，有關協定對台灣的益處，在聽取許多團體給予的意見後，未來幾日將陸續向國人簡單、清楚、有力說明對我國益處，並公布在官方網站。

經貿辦總談判代表、行政院政務委員鄧振中表示，該協定是台美為了落實WTO協定所訂最高標準的通關規則。未來會有更多無紙化通關、擴大准許電子申報的範圍、擴大預先審核適用的對象及範圍、節省物流通關時間與作業成本，並簡化快遞貨物通關程序等。台美做得比WTO規範更多，並超越WTO，會透過這個方法，增加台灣農漁產品及其他工業產品，外銷美國的競爭力。

經貿辦說，2017年世界貿易組織（WTO）貿易便捷化協定生效後，WTO鼓勵所有會員國家，合作推動關務措施及執法優化，降低進出口貿易商的通關成本，以增加企業效益，而此次台美21世紀貿易倡議首批協定「關務行政及貿易便捷化章」更是台美優先談判的項目。

經貿辦說，期待台美協定生效後，共同為我國企業開拓更大的美國市場，為台商帶來各項利多。