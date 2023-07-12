前高雄市議員陳致中遭週刊爆料，在獄中享受特權，不但獨居單人牢房，還可以看掌上型電視等；對此，高雄二監副典獄長蔡鴻源表示，陳致中身分較特殊，為避免讓政治立場不同收容人出現叫囂等行為，因此陳入監後曾短暫住「愛舍」15房單人房，直到觀察他與其他收容人狀況後，即幫陳致中安排適合的室友，目前待在3人房，並無爆料所說的享受特權。

副典獄長蔡鴻源說，二監對受刑人一律平等，不只陳致中，若入監前包括受刑人有性向有問題、政治立場明顯人物、或被告知身心狀況需留意以及涉及社會矚目案件的受刑人，入監時二監就會先安排到「愛舍」單人小房，待白天參加作業時再觀察這些特殊的受刑人，和其他受刑人相處互動狀況後，才會安排適合的室友到3人房，陳致中目前已是在3人房，非爆料說的享有特權。

蔡鴻源透露，陳致中是個服從規定的受刑人，他一入監先待在小房時，也是因他政治身分敏感，因此每日出來透氣運動時間，刻意讓他與其他受刑人錯開，不過目前他與其他受刑人生活一樣，白天參加作業，晚上9點就寢，一切均服從獄中規定。

蔡鴻源指出，陳致中白天安排的作業是摺紙蓮花，不過監獄依他的學經歷等條件，目前也讓他協助管理員處理文書作業，至於受刑人休息時間，陳致中有訂閱報紙，因此休息時間他會閱報或看書。

蔡鴻源說，高雄二監近2000名受刑人，以往較多受刑人訂閱蘋果日報想看美女照片或色彩鮮艷圖片，如今無法看這些圖片，訂閱報紙受刑人只剩下60人，陳致中是其中一位。

蔡鴻源表示，他不知道爆料陳致中享特權的人是誰，不過不少受刑人確實抱持著「負能量」，相較陳致中來看，陳算是很服從規定的受刑人。