法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)在立陶宛維爾紐斯舉行的北約峰會上，發表了一項重要的軍援決定，他將向烏克蘭提供SCALP-EG空射型巡弋飛彈。此飛彈是英法合作，只是名稱不同，英國將它命名為「風暴影」(Storm Shadow)，而法國將它稱為SCALP EG，意思是「通用遠程戰區外巡弋飛彈系統」。它的出口版本射程較短，約為250公里。

戰區(The Drive-The Warzone)報導，馬克宏表示：「我已決定增加武器裝備的層級，，以烏克蘭有能力進行深度打擊。」

他拒絕透露巡弋飛彈的提供數量，但據路透社報導，未具名的法國外交人士的說法，烏克蘭將會收到50枚SCALP飛彈。一位法國軍方消息人士說，這些是法國庫存武器，因此立即可以供應。

英國早先已提供烏克蘭「風暴影」，而SCALP是幾乎一樣的，它具有匿蹤外型，能夠穿透堅硬目標(比如碉堡，橋樑)，使用衛星導引、慣性、紅外線訊跡與太康定位方式，複合的追蹤目標，採取低空飛行，來減少遭到攔截的機率。

雖然先前提到，英法提供的風暴影與SCALP，射程已縮短一半，但已經是目前烏克蘭最長射程的彈藥。美國提供的海馬斯(HIMARS)，所發射的引導式多管火箭彈2(GMLRS)，最大射程為80公里，227公釐的尺寸，彈頭破壞力也被限制。

美國在去年底承諾，將提供陸射式小直徑炸彈（GLSDB）， 就是用海馬斯發射的滑翔式導引炸彈，其射程可達到154公里，不過它仍然受到口徑227公釐的限制，所以破壞力也較低。這些武器還在波音公司趕工生產，預計將於今年秋天送達。

過去幾個月，烏克蘭使用風暴影飛彈，取得了巨大效果，包括上個月對克里米亞聯外交通的 瓊加爾大橋(Chongar Bridge)，炸破了橋面。

媒體報導，一枚風暴影飛彈可能故障而提前掉落未引爆，被俄羅斯方面拾去，多數結構完好。俄羅斯宣稱，可以破解風暴影的導引再提前干擾，降低它的命中率。

烏克蘭方面說，風暴影飛彈目前的命中率幾乎完美，從未被俄羅斯攔截。