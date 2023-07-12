名模洪曉蕾近期爆出在西班牙旅遊時突然生病，因急性會厭炎赴當地醫院插管治療，直接住進加護病房，因插管洪曉蕾處於麻醉昏睡狀態，前夫王世均為此飛往當地照顧洪曉蕾與兒子，而在進行手術後洪曉蕾已經脫離危險，洪曉蕾恩師洪偉明也透露她預計週五返台。

據《三立新聞網》報導，凱渥創辦人洪偉明表示洪曉蕾預計週五抵台。王世均表示洪曉蕾每年暑假都會帶小孩出國，這次帶兒子參加西班牙旅行團，但沒想到突然感覺咽喉腫脹、無法吞嚥，於是到馬德里醫院掛急診，醫生判斷是交叉感染導致發炎腫脹，需要立刻住院插管治療，她直接住進加護病房。同行兒子後來打電話告知情況，不過由於旅行團當天要離開馬德里，飯店沒人可照顧兒子，王世均當下先安撫，接著訂最快的班機飛往馬德里。

凱渥創辦人洪偉明也表示，在洪曉蕾出發西班牙旅行前曾碰面吃飯，當時洪曉蕾就說身體不舒服，「那時候有跟她說回來後要做大檢查。」洪曉蕾兒子在母親醒來後曾和洪偉明報平安，當時洪曉蕾還不太能說話，而洪曉蕾在當地進行手術後已脫離危險，8日已轉回普通病房，目前順利恢復中，洪曉蕾也透過前夫發聲：「要向大家再次抱歉，讓大家擔心了，謝謝你們，願上帝保佑所有的好朋友」。

王世均也曬出洪曉蕾病床照，兩人的兒子站在病床前，雙眼有些微腫，似乎是因為擔心母親病況而哭過，他握著洪曉蕾的手，雙眼緊閉，王世均也呼籲大眾出國旅遊最好上外交部網站登錄，預先保護自己。