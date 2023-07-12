美國在台協會（AIT）傳出欲使用目前現址旁的校園用地，作為擴建用地，引發各界議論。外交部與相關單位12日下午也於當地舉辦座談會，向當地民眾說明用地規畫。不過在地民眾幾乎清一色反對AIT擴建計畫，有民眾更直言「美國人有種就先跟我們建交，我們才能為了朋友兩肋插刀。」對此，前海軍艦長黃征輝12日就表示，「我第一個感覺就是他在防你，他們就500個人，為什麼搞那麼大？不要說中國大陸過來好了，這裡的人有一天可能都會去打他，誰知道什麼時候？」引發討論。

外交部與相關單位12日下午於當地舉辦座談會，一名居住於大湖里的民眾表示，AIT當初在20年前沒在現址設計倉庫或是員工娛樂中心，並不是大湖居民的問題，而是他們考慮不夠周延。該民眾更直言，AIT從信義路搬遷至金湖路，新址比舊址大了3倍，「那AIT員工有多了三倍嗎？說近3年來員工數多了20％，就需要再多2.7公頃？」

該民眾直言，在場的人都是內湖人，大家都是站在愛護家園的立場，不能平白無故把內湖的用地交給外國人，「今天你美國人有種，你先跟我建交再來談。」該民眾說，總是為了朋友才能兩肋插刀，如果不是朋友那還要幫什麼忙？

對此，黃征輝12日在政論節目《新聞大白話》中表示，「AIT擴建，我第一個感覺就是他在防你，他們就500個人，需要多大的地方辦公？為什麼搞那麼大？一定是他怕有一天跑不掉了」，黃征輝認為，「不要說中國大陸過來好了，這裡的人有一天可能都會去打他，誰知道什麼時候？他搞這麼大只有一個原因，就是美國疑台」。

黃征輝最後更說，「美國人就是覺得你可能將來是保不住的，你將來有一天可能會調過頭來打我，所以我在這邊要建一個碉堡，他把這裡基本上看成是一個非常危險的地方，現在就是政府對自己沒信心，美國對你也沒信心」。