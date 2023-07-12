為了提供學童及家長在暑假期間能夠一起度過快樂、溫馨的親子時光，新北市林口、泰山及八里等3區公所聯合辦理暑期兒童戲劇活動，各以三區其中1字數字諧音，取名「新北038」，活動將從7月29日起的週末假日，連續辦理5場兒童戲劇巡迴演出。

林口區長廖武輝表示，林口區公所、泰山區公所與八里區公所首次聯合舉辦「暑期兒童藝文戲劇」巡迴展演的活動，今年特別邀請國內知名的「六藝劇團」擔綱演出，該劇團致力推廣戲劇教育，結合品德、環保、教育、健康、兒少保護及多元文化議題編入劇本。

8月5日在泰山區演出的「鱷魚先生肚子餓」則是以兒少人際關係為主題，泰山區長鄭淑敏表示，故事描述彩虹森林裡的小動物們與鱷魚先生的身份差異來描述相處間的矛盾，劇情十分有趣。

八里區長林俊宏則說，很高興能與林口區公所首次合作辦理暑期兒童戲劇活動， 8月12日在八里區演出的「蓋亞密碼」，教大家愛護地球環境，讓能源三總長恢復能量、打敗浪費魔王，才能守護蓋亞星球。

此外，本次演出的劇碼還有關注多元文化尊重的「南洋奇遇記」以及性別尊重議題的「秘密蹺蹺板」，除增加小朋友及新住民了解各地文化，同時也透過欣賞戲劇達到寓教於樂的效果，培養品德教育及性別平等的觀念，而「秘」具更是六藝劇團今年推出的新劇碼，首次對外公演就獻給林口。

巡迴演出活動首場將於7月29日下午3點在林口區公所七樓大禮堂開演，各場次皆免持票入場，當日下午2時30分即開放進場，詳細活動場次可至林口、泰山、八里區公所臉書查詢，或電洽林口區公所社會人文課。