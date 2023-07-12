俄軍趁烏軍在札波羅熱地區、赫爾松地區反攻受阻，自6月19日（一）起突然在北部戰線庫普揚斯克（Kupyansk）和紅利曼地區（Krasny Liman）2個方向展開攻勢，這裡正是去年哈爾科夫大捷的地區所在，7月12日（三）在紅利曼方向前推進了數公里深入烏克蘭的森林縱深防禦區。自去年烏克蘭哈爾科夫反攻時10月俄軍從紅利曼地區撤退以來，第1次重返了托爾斯科耶（Torske）村。

And here is the first Swedish BMP destroyed during the special military operation. Destroyed in the direction of Krasny Liman.



ukraine_watch pic.twitter.com/iJxjnesu09 — Neodvisni Novinar (@EZdionica88) July 6, 2023

綜合俄羅斯國防部每日例行彙報以及公開情報來源12日報導，俄羅斯中央集團軍（Tsentr/ O Group）的空降部隊（據信為76空降旅）與砲兵、自殺無人機操作員緊密協同作戰，自本週一（10）以來，已經向西推進超過3公里，根據俄羅斯過去一個月以來的的每日例行會報，紅利曼地區托爾斯科耶城鎮，烏軍當前參與防禦以及反擊的作戰序列為第21、63和66機械化旅，防守區域向北直至卡爾馬津諾夫卡（Karmazinovka）。

在托爾斯科耶北面，俄羅斯防長紹伊古也證實，中央集團軍第15旅和第21旅的分遣隊住民地卡爾馬津諾夫卡先擊退了烏軍的反攻，隨後追擊，前線向西推進了1.5公里，寬度約2公里。

A fuckrán Különleges Műveleti Erők 1. különálló dandárának erői Liman irányában GoPro kamerával az Orosz erőkkel folytatott tűzharcot vettek fel, amelyben meghaltak... 🇷🇺⚔️🐷 pic.twitter.com/2LhcK79ORw — Csaba Szegedi 🇭🇺 🇷🇺 (@szegedicsaba72) July 8, 2023

托爾斯科耶東南面，謝雷布良斯科耶森林（Serebryanskoye Forestry）烏軍坐穩森林和工事有效阻滯了俄軍的推進，不過仍迫於壓力緩緩向西後撤，這裡的烏軍防守部隊為第42以及第67機械化步兵旅，目前繼續不斷地發起反攻，給予俄軍壓力。