全國正副議長聯誼會今(12)晚在台東立麗酒店舉辦，國民黨總統參選人侯友宜與鴻海創辦人郭台銘受邀出席晚宴，這也是侯、郭2人自國民黨5月徵召結束後首次碰面，雖被安排同桌但相隔4個位置，全程也未對話。侯友宜在致詞時讚賞郭台銘，但也說用各種形式想拜訪郭，但2個月都「不得其門而入」，最後還提到兩人都信仰關公「重情、重義、重承諾」。

侯友宜今晚先抵達會場與民眾互動後入座主桌，郭台銘約5分鐘後在晚間6點17分抵達會場，與賓客握手後也入座主桌，但侯、郭之間相隔4人，席間沒有對話。據《自由時報》報導，郭台銘席間多次舉杯敬酒，但未向侯友宜敬酒，侯友宜則主動向郭台銘舉杯，郭也有回敬；後來兩人受邀在台上向正副議長舉杯，侯也2度主動向郭敬酒、握手，不過兩人近距離接觸時並未對話。侯友宜7點5分左右離席時，逐一向同桌握手，握到郭台銘時說「你好」，郭也起身回握，但沒有進一步交談。

侯友宜上台致詞時，除感謝台東縣長饒慶鈴和釋迦農外，還直接點名台下的郭台銘，「從5月17日以後，時隔2個月，用各種形式想約郭董見面，但不得其門而入」，今天台東人熱情，讓他有機會很開心在這裡看到郭董事長。

侯友宜說，「郭董事長是我們經濟產業非常重要的領導人，不斷推動台灣經濟能量，是非常敬佩的」，也提到他與郭台銘有相同的警察背景、都是中華民國派，為兩岸和平穩定、繁榮永續，大家一起努力往前走。但侯也意有所指的說，「我們當警察的就是信仰關公，郭董也是信仰關公，同樣的重情、重義、重承諾，共同目標是中華民國，好好讓台灣能夠安定下來」。

郭台銘接著上台致詞時，則說沒想到「巧遇新北市侯市長」，並向侯說「好久不見」後，提到新北市是「生我長我育我」的地方、「我的總部也在新北」，在侯市長帶領下井井有條、蒸蒸日上，並請大家給「侯市長」鼓掌。

國民黨總統參選人侯友宜出席全國正副議長聯誼酒會，與鴻海創辦人郭台銘同坐主桌。(侯友宜競辦提供)

郭台銘也說，「對不起，我開我自己的飛機來」，但今天必須要住在台東，因為戰備演習，飛機必須要飛回去，「不然我就可以送侯市長，留晚一點，我不知道，我們沒有聯絡」。