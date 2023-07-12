台鋼雄鷹首輪指名林子偉。（鄭任南攝）

台鋼雄鷹明年將加入一軍戰場，今年第2次中職選秀選了林子偉當狀元，最終共挑走10人，領隊劉東洋認為百分之80的人選都有選到，至於狀元人選他坦言球團考慮、分析很久，直到昨天才做出決定。

台鋼在首輪選擇林子偉，王念好則被富邦悍將選走、成為榜眼，劉東洋表示，林子偉是高雄在地選手，也具備高人氣，但教練團對王念好也很看好，「球隊也缺乏長距離的打者，我們考慮、分析很久，直到昨天才最後決定。」

林子偉今年繼續在美國獨立聯盟長島鴨隊打球，原本還想拚回大聯盟，但後來考慮到家庭決定回台投入選秀。劉東洋指出，之前有稍微了解他想回國、回高雄打球的想法，接下來球團就會依照相關程序進行合約買斷。

至於林子偉的合約，劉東洋說：「球團會針對他的實績、國手資歷去評估，給出符合身價的合約，球團會展現誠意。」總教練洪一中也表示，因為球隊現在每個位置都不是很成熟，林子偉內、外野都可以守，球隊明年上一軍也需要有經驗的球員帶領。