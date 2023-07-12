有「國民阿嬤」稱號的資深演員王滿嬌，18歲參加中國小姐選美，獲得第6名，之後以李行導演的電影《兩相好》出道，縱橫演藝圈60年，影視作品已累積超過上千部，而她當年選美舊照也在節目中曝光。

王滿嬌上網路節目《健康點點名》，談到自己的人生經歷，18歲時獲得中國小姐第6名，隔年演出電影《兩相好》，開啟演藝路，23歲時嫁給導演余漢祥，育有一子一女，未料丈夫在她45歲時病逝，頓時失去依靠，為了演家餬口，她積極發展副業，卻被合夥人騙走1千多萬積蓄，戶頭一度剩2700元。

而她早期演出《保鑣》、《西螺七劍》，反派的精湛的演技讓她爆紅，曾走在路上遭到民眾又捏又罵的，連自己的女兒也被霸凌，才4、5歲時，就因為討厭她演的壞女人，而拿筆戳她的劇照洩憤，因此她從女兒小時候到大都不敢進她的學校，就怕影響到女兒。

王滿嬌18歲時參加中國小姐選拔。（圖／翻攝自健康我+1 YouTube）

王滿嬌年輕時相當貌美。（圖／翻攝自台灣大搜索YouTube）

此外，擁有60年演藝經驗的王滿嬌，近期演出戲劇《全村的希望》，最後一幕死掉畫面，導演竟NG 13次，最後卻選用第一顆鏡頭，讓她感覺受到委屈，直呼是戲劇生涯以來的恥辱。

王滿嬌年輕時舊照。（圖／翻攝自台灣大搜索YouTube）

王滿嬌曝縱橫演藝圈60年經歷。（影／取自健康我+1 YouTube）

熱愛旅遊、拍照的王滿嬌，特別主動請纓演出《700歲的旅程》，她認為「歲月不流失」只有照片了，至今走過60幾個國家。而現已80歲的她，秉持著「活到老、學到老、玩到老」的人生哲學，還經營臉書、學用LINE，不把自己當老人，活出精采的人生。