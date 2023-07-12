黃簽和解書表示賠300萬，事後卻找黑道賴帳。（陳鴻偉攝）

因《人選之人-造浪者》翻紅的演員黃健瑋，12日遭L先生出面指控，稱黃在夜店下藥性侵他的妻子，事後下跪求饒，還寫和解書說願用300萬解決，L先生不滿指出，後來黃還找來自稱10幾個竹聯幫的黑衣人，反悔嗆聲不會付這條錢。對此黃健瑋晚間回應，「我確實有跟L先生的前妻交往，但當時他們已經離婚，並沒有L先生所說的下藥性侵一事，至於和解書是在被脅迫不得已的情況下所簽立！對於L先生杜撰影響本人的名譽，我絕對捍衛自己的清白！」

L先生看到黃的回應後不滿表示，他跟前妻因還有2個小孩的撫養權官司，一直到2015年才離婚，怒斥黃2010就跟他前妻同居，「她有沒有離婚，你跟她在一起2、3年都搞不清楚嗎？」指黃睜眼說瞎話，「講那麼多東拉西扯，我歡迎你來告我！」

L先生說，2010年9月，他的妻子（後來已離婚）突然3天沒回家，擔心的他找了很久，2個月後才知道她已在天母跟黃健瑋同居，再與妻子碰面時，對方表示在夜店認識黃，還被他下藥侵害，但兩人發生感情，妻子自覺無顏面對L，所以才避不見面。

L說他當時聽了晴天霹靂，覺得這種8點檔劇情怎會發生在他身上，後來他終於對上黃健瑋，對方第一時間怕L打人，還拿出折疊刀防身，接著就向L下跪認錯，強調很喜歡他老婆，兩人決定要在一起。

2010年12月，黃、L與L的妻子三方協調後，由黃健瑋親筆寫下和解書，內容表示黃願意付300萬賠償，希望L不要提告，也不要曝光此事，黃向L強調自己是藝人，有大好前途，此事掀開會重創他的事業。

L說因事已至此，妻子甚至已經懷了黃的孩子，他當時認為再計較沒意義，所以決定跟黃和解，沒想到過了幾天，黃便以付錢為由，約他到吉林路的1家咖啡廳。

L說他到現場後，黃竟帶了10幾個黑衣人到場，為首自稱竹聯幫，表示「好人會有壞朋友，壞人也有好朋友」，接著指著黃說：「我們就是黃的壞朋友」，恐嚇L別想要到這筆錢，帶頭者最後嗆聲：「錢的事以後找我談。」

L無奈表示，他後來便與妻子離婚，原本打算此事埋藏心底，但最近黃爆出Mee too性侵，看他還大言不慚，還發聲明強調「對於男女平權以及身體自主權的尊重，我始終抱持著支持的態度。」、「我從未對Mia女士做出違背意願或趁機性交等違反法律的行為。」道貌岸然的嘴臉讓他憶及此事，才忍不出來揭發他當年的離譜行徑。

傍晚黃健瑋聲明一出，L先生看到後忍不住再度動氣，他強調事實都擺在眼前，「我跟前妻2015年才離婚！」，直言黃的回應避重就輕、東拉西扯，還說被迫簽和解書，他直言，當年咖啡廳的黑衣人帶頭者自稱是「孝堂」X哥，「要不要我再把名字講出來？」，L先生表示，他說的都是事實，也不怕黃來提告。