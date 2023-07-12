美國聯邦貿易委員會（FTC）申請暫時阻止微軟收購遊戲大廠動視暴雪（Activision Blizzard）的交易，今天遭到美國聯邦法官駁回，對微軟的690億美元收購案開綠燈。

聯邦貿易委員會向加州北區聯邦地區法院申請「臨時禁制令」，試圖阻止微軟（Microsoft）與動視暴雪在7月18日的最後期限之前完成交易，認為收購案有違反「反托拉斯法」的疑慮。

法新社報導，但聯邦法院法官寇爾里（Jacqueline Scott Corley）表示，「聯邦貿易委員會沒有證明它的主張有發生的可能性」，放行這筆交易案在美國進行。

這次判決對微軟而言是一大勝利，也讓微軟能夠照計畫在7月18日完成收購案，拿下擁有「決勝時刻」（Call of Duty）和「糖果傳奇」（Candy Crush）等遊戲的開發商動視暴雪。

Xbox遊戲產品開發商微軟18個月前發起對動視暴雪高達690億美元的巨額收購，希望創立僅次於中國騰訊和日本索尼（Sony）的世界第3大遊戲公司。

儘管歐洲聯盟放行這筆交易，但微軟仍需克服英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority, CMA）的反對。

微軟本月稍晚將在倫敦出席上訴庭，但微軟今天表示，將進一步尋求方法來滿足CMA。

CMA的發言人說：「我們準備好考慮來自微軟的任何提案，盼能重組這筆交易，解決我方關切事項。」

消息人士告訴美國財經媒體CNBC，微軟可能考慮拆解一小部分業務，來滿足英國監管單位要求。