當兵是台灣男人一生都要面對的課題，不過一名男網友表示，碩士畢業後將進入科技業工作，為了躲避4個月的兵役，他刻意在體檢前少吃、多動，結果竟然真的讓BMI降到免役門檻，而他的爸爸、爺爺得知消息後，痛罵他是沒擔當的「俗辣」，貼文一出，網友的意見相當兩極。

原PO在論壇《Dcard》以「因為兵役所以跟父母吵架」為題發文，透露自己身邊的男生幾乎都已服完兵役，而170公分、50公斤的他，為了躲避兵役，在體檢前兩周大量運動減重，甚至故意一天只吃一餐，最後真的因為BMI值過低，不符合兵役資格，躲過了4個月兵役，他興奮地說：「讚！我的目標達成了」。

沒想到，當過2年兵的爸爸，以及當過3年兵的阿公得知消息氣得跳腳，直說：「你同學都當了，你憑什麼逃兵」、「逃4個月兵是俗辣」，不過原PO卻認為，自己的決定和長輩完全沒有關係，他碩士畢業後有自己的規劃，「我還要去科技業，幹嘛花四個月的寶貴人生在軍營裡」，原PO搞不懂家人為何要如此憤怒，好奇上網發問，「難道過分的是我嗎？」

貼文曝光後，網友意見兩極，有一派人留言聲援，「能不當就不當，這是正確的選擇」、「不用理那些當兵當出優越感的可悲老人」、「你做了非常正確的事情，有些人只是眼紅你不用當而已」、「當兵根本不會讓男孩變成男人，只會讓人變得更自私更壞」、「進去前，我瞧不起你這種人；進去後，嗯！你是對的」。

然而，也有人抱持相反意見，狂酸：「4個月都要閃，那1年的不就要集體崩潰，服兵役不是應盡義務嗎」、「真的俗辣」、「為了免役傷害自己身體有比較實在？簡直就是放棄了自己健康，誰瞧得起你」、「刻意逃兵，我覺得挺丟臉的，好軟啊」。