48歲章姓醫藥生技公司負責人，因生意拓展太快周轉不靈，竟動起歪腦筋，憑其化工背景及專業研發製毒技術，向大同大學承租產學合作實驗室當製毒工廠，直到去年一場火警才東窗事發，案件近日曝光引發熱議。前台南市議員謝龍介12日在《國民大會》節目指出，每一任警察局長都說，追緝藥頭都只能在校外，學校不願讓警察進去。海關緝毒雖嚴，但收貨地點若是學校實驗室就會過關，因此校方相關負責人脫不了干係。

「我在這邊很誠懇地講，校方脫不了干係！為什麼這麼講？」謝龍介表示，因為自己長期在台南市議會，質詢過每一任的警察局長。學校是最安全的地方，他們很厲害，自己每一任都問到，要求警察局針對校園毒品加強追緝。可是學校單位就是不願意讓警察進到校園，所以變成警察只能在校外，包括藥頭，追蹤只能在校外。所以很理解為什麼台灣的毒品氾濫到這樣，很多是從學校就被養成的。

謝龍介提到，來看這個機器，他這個機器出來的成品，純度很不錯。為什麼說校方脫不了干係？第一，他進口的原料，收貨的地點如果是寫學校實驗室，海關會不會刁難？學校單位進口這些原料，跟一般工廠，如果你寄到什麼倉庫，什麼人收貨，報關是怎麼樣，海關是很厲害的，他會先過濾。但學校的實驗室，通常海關不會去注意到，所以他才能搞這3、4年無風無雨，要不是自己爆炸，沒這些事情！

謝龍介強調，不只是視察的人，這裡面，負責這個科系研究的負責人，還有是誰同意他，這些原料是不是直接寄到實驗室？我們刑事警察局辦這種毒品太厲害了，他們會從原料的分離，製作過程，還會追到下線，就是這些藥、成品流到哪邊去，他會一路追。因為這已經3、4年，對我們台灣危害很大。為什麼會衍生外役監的問題？那麼幾個監獄真的關不下！這些毒品犯、勒戒的，整個監獄爆滿，所以要讓很多輕刑犯移監，最後搞到連重刑犯都移去外役監。

「最危險的地方就是最安全的地方，台北市才會發生這個問題嘛！」謝龍介直言，如果所有東西都是寄到某某大學實驗室收，那幾乎百分之百安全過關！

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