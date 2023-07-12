聯邦銀行12日上午舉行「聯邦銀行與越南工商銀行MOU簽署儀式暨不動產交流分享會」，由越南工商銀行董事長陳明平（Tran Minh Binh）率領相關業務主管來台簽署MOU；同時也介紹越南不動產開發商客戶CityLand予聯邦銀行，並邀請共同辦理總額度預計1億美元的國際聯貸案。

「越南工商銀行」是越南最大國有銀行，主要股東為越南國家銀行SBV與三菱日聯銀行MUGF Bank，根據最新第1類資本排名為全球銀行第323名，其全球據點多達162處，遍及越南、德國、寮國、緬甸等地，員工人數逾2萬5千名，獲利表現穩健成長。

聯邦銀行表示，積極配合政府拓展新南向業務，持續與策略夥伴越南工商銀行深化合作，未來雙邊將持續介紹台越優質客戶，並互相分享國家、產業資訊，並強化多面向深度合作關係。此外，越南工商銀行上午也邀請其優質客戶－越南大型不動產開發商CityLand與TayBac參與盛會，並就越南當地不動產市況交流分享。

聯邦銀行由副總經理洪劉麟代表與越南工商銀行簽署「國際聯貸條件書」，預計共同辦理總額度1億美元的CityLand在越南當地的社會住宅開發案聯貸案。聯邦銀行指出，本案將徵提越南工商銀行足額Standby L/C（SBLC）作為擔保，藉此開展雙方業務合作模式，此亦是近年來第一件台資銀行與越南國有銀行共同主辦越南不動產商並徵提SBLC的國際聯貸案，深具指標意義。

CityLand為越南當地大型不動產開發商，其總部位於胡志明市，資本額為1.78億美元，過往投入實績包括別墅、排屋（Townhouse）、店屋（Shophouse）、公寓、百貨公司等。TayBac亦為越南不動產開發商，總部設於河內市，資本額為6,400萬美元，專注於社會住宅、市場翻新及商業住宅等。