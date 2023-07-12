第2場大稻埕夏日節180秒煙火今日晚間8時30分，在靠近忠孝橋下沙洲下游處登場。根據台北市觀光傳播局統計，觀賞人次已在晚間8時突破3.2萬，煙火施放時人潮已達5.8萬人次，施放完畢後，人潮在20分鐘內從主場地疏散完畢，周邊道路車流量約75分鐘恢復正常。

歷經上周交通壅塞，北市府提出4項因應作為。台北市警察局說明，今派出逾500名警力管制交通與人潮、擴大車輛交管範圍、替代道路宣導，並出動「交通快打警力」在各路段連線，以應變車況並調動替代道路疏導。此外，因應南京西路路面施工，封閉4號水門。

台北市交通警察大隊觀察，今日活動周邊在晚上6時至7時的上班時間，是正常車流量，但環河北、民生西路等路段及市民大道往西車流稍多，各路段員警、義交都持續疏導。

煙火結束後，活動會場各處安排人力及疏導動線看板並搭配廣播，引導遊客前往5號及3號水門散場，人潮約20分鐘內疏散完畢，散場時間與上周相近。交通局交通治理科長林育生表示，散場時周邊道路屬車多但未壅塞，市民大道、民生西路等周邊道路行車速度則相較上周佳，晚間9時45分恢復正常車流量。

觀傳局強調，未來持續注意交通狀況及人潮疏散安全、周邊環境整潔，並納入各方意見、持續改進。未來有5場180秒煙火，主題為「飽滿稻穗」、「夏戀稻埕」、「稻埕百市」、「再現輝煌」及「河岸夕照」，8月20日則有長達480秒大型高空煙火秀壓軸。