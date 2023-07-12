今年選秀第3順位的統一獅在首輪挑走來自穀保家商的外野手林佳緯，總教練林岳平解釋，主要是考量蘇智傑、陳傑憲年紀慢慢接近30歲，因此適當補進高中最好的外野手，透過幾年的訓練、養成，看是否能迅速加入「外野三鬼」行列，成為球隊主力外野手。

獅隊今年共挑7人，包含3位投手辛俊昇、周彥農、鄭澔；1位捕手余羿賢、2內野手林泓弦、張皓崴及外野手林佳緯，「餅總」表示，整體選秀完全照著球探佈局、想法及策略去走，「我們的目標就是以中線為主，以我們這樣的順位，能挑到這些選手對球隊是很大加分，接下來就是如何讓這些人成為球隊戰力。」

成為今年選秀探花的林佳緯表示，希望能夠越快上一軍越好，也希望能從「外野三鬼」蘇智傑、林安可、陳傑憲身上挖寶，不過他坦言在前2順位沒被指名有點小小失落，但聽到獲選後心中大石也就此放下。

對於首輪指名林佳緯而非劉俊緯，林岳平表示並沒有思考很久，「我們是第3順位，就是林子偉、王念好、林佳緯3選1。至於從第2輪起就是看臨場反應，以球隊需要的去補。」

統一獅總教練林岳平（中）與今年選進的新秀。（鄭任南攝）

7名新秀是否有人有望在下半季成為即戰力？林岳平說：「以現在球隊陣容來看，2個左投（辛俊昇、鄭澔）看看，以我們的需求跟被迫性，這2個比較有可能。」他也提到，辛俊昇應該會定位在牛棚，「我們的左投比較少，尤其是牛棚，以他大學經歷且需要左投，他應該有機會。」