2023台中銀行亞洲男子排球挑戰盃12強賽，中華隊20比25、25比23、19比25、15比25不敵越南隊，接下來最好只能爭第7。

大會休兵1天後，12日繼續賽程，而12強賽更是殘酷的贏球留下、輸球回家，韓國隊以25比16、25比21、25比20擊敗蒙古，根據籤表韓國在長籤那邊，因此12強賽贏球後也率先晉級4強，中華隊原本也是只要擊敗越南，就能提前搶進4強，可惜被客隊越南拿走4強席位，同日獲勝的印尼、巴林、澳洲及泰國晉級6強，有兩隊可以前進4強。

中華隊執行教練莫羅賽後表示，賽前團隊做了很多準備，比賽當天上午也針對越南對特色分析，可惜正式上場中華隊整體狀況不佳，發球、接發球及防守都有瑕疵，未能爭取更好名次。

中華男排隊長戴儒謙則說：「接發球不到位一直是個問題，我們會記取教訓，為接下來亞錦賽和亞運積極作調整。」

主力球員「黑狗」陳建禎指出，團隊此役狀況不理想，「大家都想贏、沒人願意輸，這是人生中的一場球，也是成長必經的過程，我們能做的，就是為接下來的比賽，作更多的準備。」

中華隊13日無賽程，14日迎戰香港、哈薩克之間的勝隊。