台灣人非常喜歡日本文化，但真正要在日本生活可不簡單！一個日本電視節目中就披露了日本人實際的平均年收入，在一個3口之家的真實範例中，年屆53歲的一家之主竟然可以慘到1個月只能存2000日圓（約新台幣455元）！

有日本網友透過推特分享這個電視節目的截圖，指出日本人的平均年收入為443萬日圓（約新台幣101萬元），並大嘆自己根本沒有多餘的錢可以投資。而他分享的節目中介紹了一個3口之家，53歲的人夫扣除獎金、年金保險與賦稅之後，再加上妻子偶爾打工的收入，平均每月家庭收入約為22萬至25萬日圓（約新台幣5萬至5.7萬元）。

這個小家庭的收入還要用在房貸、伙食費、高中兒子教育費等等，讓一家之主的爸爸每個月最多只能存下3萬日圓（約新台幣6820元）左右，最慘時甚至只有2000日圓。

推特帳號為「かぶぱん」的日本網友一發文，就引起不少日本網友的共鳴。有人哀號，「拚盡全力只為活著」、「很多人根本存不了錢吧」、「養育孩子就是懲罰啊」、「上班族的修羅場地獄」。

日本電視節目披露小家庭實際的收支與開銷。

其實不少日本人就是在經濟因素的考量下，年紀一大把還在繼續工作。根據日本總務省統計局的調查，65歲還在工作的老年人超過900萬人，而且還有逐年增加的趨勢。