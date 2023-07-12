新北市板橋區私立幼兒園案，新北地檢署今偵結，認定9名教師罪證不足均獲不起訴。「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」稍早在臉書粉專貼文表示，感謝新北檢偵辦本案件的辛勞，但全案尚有諸多爭議之處，會透過再議的方式來查明真相。

「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」表示，針對不當體罰部份，檢方先稱「幼童記憶本易隨時間更迭或受他人影響而有誤植」，認為幼兒陳述不可採納，卻又在針對「未聽聞孩子遭幼兒園教師體罰」之部份，突然認為幼兒陳述可採納，顯有矛盾。

另關於藥物部份，送檢毛髮採樣時間晚於家長驗尿、驗血時間，幼兒體內毒素本已微量，而是否已因為時間而代謝、毛髮清洗而未檢出，在沒有看到地檢署檢驗報告及方法之前提下，實無可得知。

且檢方與新北市政府進入幼兒園調查的時間並不一致，教室監視器究竟是因為接到通報而刪除，還是如地檢署所稱因其他原因而拆除監視器，實無所知。

「板橋區餵毒幼兒園-受害者聯盟」表示，家長們感謝新北地檢署偵辦本案件的辛勞，但本案爭議既有諸多疑點，家長們會繼續透過再議的方式來查明真相。

板橋私幼集團總公司表示，作為教育工作者，最重視的是幼生安全，最在乎的是家長的託付，但最陌生的是面對莫須有的指控，感謝辦案單位所有人員花了超過50天查明真相與細節，除了感謝，會用更努力的辦學來回報家長的信任託付。

他們也會藉由這次教訓，完善各項體制，力求讓各種傷害幼生的行為不在吉的堡發生，我們的做法透明公開，陸續會在臉書公布，讓大家看到我們的努力與改進。感謝司法、感謝所有認真的公職人員。