衛冕軍中信兄弟連2年選秀順位都在最後，必須要看前面球隊選秀結果伺機而動，最後只選了5人是6隊最少，領隊劉志威也做出解釋，主要是考量現有投、野手都還在養成中，只針對隊形上較有需要的位置來選。

排在第6順位的兄弟首輪選走目前簽下自行培訓的前旅美投手林暉盛，接下來依序補進捕手徐博瑋、內野手張士綸、捕手胡孟智、內野手楊祥禾後就結束指名，是6隊中最快「收工」的球隊。

由於近幾年「黃衫軍」選秀順序都在後段，因此只能被動看前面選秀結果而定，劉志威說：「選秀過程一定會存在想選選不到的，每一年、每一隊都會發生，基本上都是按照球探資料去選，都有達到一些預期。」

這次5人中就選進2位捕手，劉志威認為，前幾屆選秀除了高宇杰順位比較前面外，一直沒辦法在前面輪次選到想要的捕手，「捕手也是比較辛苦位置，所以進來實際訓練再來做決定，只要我們輪次還有不錯的捕手，我們就會做選擇。」

至於首輪選進的林暉盛是否能成為下半季即戰力，總教練彭政閔表示，需要看他調整狀況而定，因為目前在二軍球隊投手很多，教練團為讓林暉盛出賽太多，表現目前看來只能是中規中矩，但「恰總」誇讚林暉盛十分自律且認真，「他又有旅美資歷，教練團相信他能勝任這個位置。」

林暉盛今天沒有出席選秀，他透過經紀公司代為發表獲選感言，他說：「這2年很常去屏東跟著兄弟二軍訓練、調整，對於球隊的環境、隊友都很了解，也非常喜歡這裡的感覺。接下來會持續維持比賽，等合約完成後就可以立刻替球隊出賽。」