藝人NONO（陳宣裕）遭指控性騷擾，他一開始表示不記得，後來越來越多名女性站出來指控，他宣布停止演藝工作，會誠心深刻反省，但手上握有證據的網紅「小紅老師」仍不滿意，她6月曾到台北地檢署提告，近日透露提告後越來越多受害者找上她，今（12日）她曬出一張截圖，疑似是NONO手滑按讚。

小紅老師12日在facebook發出一張通知截圖，只見一位叫「陳宣裕」的網友按讚她的粉絲專頁，該帳號頭像和NONO的粉絲專頁頭像一模一樣，小紅老師寫道：「就在剛剛，陳先生不小心來按到我讚又趕緊收回了」，還嘲諷說「看來他真的很關心他的新聞」。

小紅老師曬出疑似NONO按讚的截圖通知。（圖／翻攝小紅老師facebook）

小紅老師昨（11日）透露對NONO按鈴提告後人數不斷增加，認為受害者人數超乎想像，已經超過26人，據《東森新聞》報導，施女表示自己是《終極一班3》劇組化妝師，當年曾在片場被NONO強吻，證據已透過小紅老師交給檢方，北檢最快會在這兩個星期內傳喚NONO到案。NONO曾在《終極一班3》中飾演打架的高中生，而NONO經紀人則表示「沒有回應」。

小紅老師先前整理受害者懶人包，當時光是人數就多達20位，其中除了性騷擾，還有性侵，有受害者在當時還是未成年，犯罪過程令人震驚，而NONO則透過經紀人回應：「那就交由司法調查。」

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